Protektionismus

US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (AFP / Saul Loeb)

Das Weiße Haus begründete den Schritt mit der nationalen Sicherheit. Die USA seien zu abhängig von ausländischen Anbietern. Eine Untersuchung von Handelsminister Lutnick sei zu dem Schluss gekommen, dass Drohnen von bestimmten ausländischen Unternehmen Sicherheitsrisiken darstellten. Zudem produziere die heimische Industrie nicht genug, um den Sicherheitsbedarf zu decken, hieß es in der Mitteilung.

Für Drohnen und deren Bauteile aus der Europäischen Union sowie aus einigen anderen Ländern werden Zölle von 15 Prozent fällig. Die 100 Prozent gelten für Drohnen ab einer bestimmten Größe oder mit besonders sicherheitsrelevanten Fähigkeiten.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.