Karoline Leavitt gibt ihren Posten als Sprecherin des Weißen Hauses auf. (AFP / SAUL LOEB)

Sie werde ihr Amt Ende des Monats niederlegen, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können, teilte US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er verstehe und respektiere diese Entscheidung.

Die 28-jährige Leavitt war die jüngste Person, die je Pressesprecherin des Weißen Hauses war. Sie hatte im Mai ihr zweites Kind zur Welt gebracht und war erst Mitte Juli aus der Babypause zurückgekehrt. Leavitt werde weiterhin eine seiner wichtigsten externen Beraterinnen und eine einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei sein, schrieb Trump.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.