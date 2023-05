Zentralkomitee deutscher Katholiken

Die Praesidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp (Archivbild vom Mai 2022). (IMAGO / epd /Jens Schulze)

Zum Auftakt einer zweitägigen Vollversammlung in München sagte sie, sie sei wütend über die Reaktionen einiger Bischöfe und Kurienkardinäle auf die Beschlüsse des deutschen Reformdialogs Synodaler Weg. Man erlebe eine Kirche, in der Männer ihre Macht zementieren würden. Die ZdK-Präsidentin betonte, sie bestehe darauf, dass die Beschlüsse des Synodalen Wegs in allen deutschen Diözesen umgesetzt würden.

Kritisch äußerte sich Stetter-Karp auch zum Stand der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Es wirke wie Hohn, dass einige Bischöfe keine Notwendigkeit für Studien zur Aufklärung sähen. Bayerns Ministerpräsident Söder rief die katholische Kirche auf, das Problem des sexuellen Missbrauchs "glaubwürdig und abschließend zu lösen". Der CSU-Politiker sagte bei der Versammlung, aus Sicht der Betroffenen und der Öffentlichkeit habe es viel zu lange gedauert, bis die Kirche auf erste Meldungen reagiert habe.

