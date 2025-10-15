Caritas-Konferenz

Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Caritasverbandes (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Solidarische und finanzierbare Lösungen könne es nur im Miteinander und Füreinander der Generationen geben, erklärte die Präsidentin der Organisation, Welskop-Deffaa. Sie äußerte sich auf der bundesweiten Delegiertenversammlung der Caritas in Mainz. Der Erzbischof von Freiburg, Burger, rief dazu auf, an der Seite von hilfsbedürftigen und notleidenden Menschen zu bleiben. Selbstverpflichtung der Caritas sei tätige Nächstenliebe, betonte der katholische Geistliche. Im Rahmen der Konferenz tauschen sich rund 200 Vertreter über künftige Themen und Linien ihrer Arbeit aus.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.