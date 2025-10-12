Zentralafrika

Der 92-jährige Staatschef Biya bewirbt sich für eine achte Amtszeit. Er regiert das Land seit 42 Jahren und ist der älteste Präsident der Welt. Gegen ihn treten zehn Männer und eine Frau an, darunter der frühere Premier Maigari. Von den rund 30 Millionen Einwohnern des zentralafrikanischen Landes sind nur acht Millionen als Wähler registriert.
Menschenrechtler sehen Meinungsfreiheit eingeschränkt
Kamerun ist eine Mehrparteiendemokratie, doch die Opposition klagt über Behinderungen. Ihr bekanntester Politiker Kamto wurde nicht zur Wahl zugelassen. Menschenrechtler sehen zudem die Meinungs- und die Pressefreiheit stark eingeschränkt.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.