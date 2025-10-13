Zentralafrika

Wählerin bei der Stimmabgabe in der Stadt Yaounde. (dpa/ Matrix Images / Etienne Mainimo)

Der 92-jährige Staatschef Biya trat erneut an. Er regiert das Land seit 42 Jahren und ist der älteste Präsident der Welt. Insgesamt kandidierten neben Biya zehn Männer und eine Frau. Von den rund 30 Millionen Einwohnern des zentralafrikanischen Landes sind nur acht Millionen als Wähler registriert.

Kamerun ist eine Mehrparteiendemokratie, doch die Opposition klagt über Behinderungen. Ihr bekanntester Politiker Kamto wurde nicht zur Wahl zugelassen. Menschenrechtler sehen zudem die Meinungs- und die Pressefreiheit stark eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.