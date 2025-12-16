Australien

Der australische Premierminister Anthony Albanese (AAP / dpa / Lukas Coch)

Albanese sagte in einem Radio-Interview, die Täter seien anscheinend durch die IS-Ideologie motiviert gewesen. Die Polizei gab bekannt, im Auto der beiden Männer hätten sich Sprengstoff und zwei selbst gemachte IS-Fahnen befunden.

Nach dem Anschlag am Sonntag am jüdischen Lichterfest Chanukka mit 15 Toten warf Israels Ministerpräsident Netanjahu der australischen Regierung vor, nichts unternommen zu haben, um einen Anstieg des Judenhasses im Land zu stoppen. Laut der australischen Sonderbeauftragten für den Kampf gegen Antisemitismus, Segal, nahmen antisemitische Vorfälle allein von Oktober 2023 bis September 2024 um 316 Prozent zu.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.