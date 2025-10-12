Regierungskrise in Frankreich
Premier Lecornu will von Parteien unabhängiges Kabinett

Der in Frankreich erneut zum Premierminister ernannte liberale Politiker Lecornu strebt die Bildung eines unabhängig von den Parteien agierenden Kabinetts an.

    Zu sehen ist Sébastien Lecornu, wie er im Freien vor zwei Mikrofonen steht. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und hält einen Zettel in den Händen. Im Hintergrund: die Flaggen Frankreichs und der EU.
    Sébastien Lecornu während einer Erklärung in Paris. (IMAGO / Bestimage / Eliot Blondet )
    Er wolle eine freie Regierung bilden, erklärte Lecornu. Deren Mitglieder sollten nicht von den Parteien gehalten werde. Der Premier muss bis zum morgigen Montag ein neues Kabinett bilden und einen Haushaltsentwurf vorlegen. Mehrere Oppositionsparteien kündigten bereits an, seine Regierung stürzen zu wollen. Lecornu ist damit auf die Unterstützung der Sozialisten angewiesen, die eine Rücknahme der Rentenreform fordern. Frankreich befindet sich in einer schweren Regierungskrise. Lecornu rief die Parteien im Land auf, zusammenzuarbeiten.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.