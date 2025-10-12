Regierungskrise in Frankreich

Sébastien Lecornu während einer Erklärung in Paris. (IMAGO / Bestimage / Eliot Blondet )

Er wolle eine freie Regierung bilden, erklärte Lecornu. Deren Mitglieder sollten nicht von den Parteien gehalten werde. Der Premier muss bis zum morgigen Montag ein neues Kabinett bilden und einen Haushaltsentwurf vorlegen. Mehrere Oppositionsparteien kündigten bereits an, seine Regierung stürzen zu wollen. Lecornu ist damit auf die Unterstützung der Sozialisten angewiesen, die eine Rücknahme der Rentenreform fordern. Frankreich befindet sich in einer schweren Regierungskrise. Lecornu rief die Parteien im Land auf, zusammenzuarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.