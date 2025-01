Frankreich

Premierminister Bayrou bietet neue Verhandlungen über umstrittene Rentenreform an

Frankreichs Premierminister Bayrou hat neue Gespräche über die bereits seit 2023 geltende Rentenreform in Aussicht gestellt. Man könne über Änderungen diskutieren - ganz ohne Tabus, sagte Bayrou in seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung in Paris.