Sein Büro hatte bereits kurz nach dem Unglück Entschädigungen für die Angehörigen zugesagt. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 288 Menschen ums Leben, rund 900 Personen wurden verletzt. Der Hergang des Unglücks im Bundesstaat Odisha ist noch unklar. Zwei Personenzüge und ein Güterzug waren an dem Unfall beteiligt.

Staats- und Regierungchefs aus aller Welt kondolierten, darunter auch Bundeskanzler Scholz. Er schrieb bei Twitter, das Zugunglück erschüttere ihn zutiefst . Deutschland stehe an der Seite Indiens in dieser schweren Zeit. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kondolierte über Twitter . Sie schrieb an die Adresse von Regierungschef Modi, Europa trauere mit ihm. Sie spreche den Angehörigen der Opfer angesichts der schrecklichen Nachricht ihr tief empfundenes Beileid aus. Auch Papst Franziskus drückte sein Mitgefühl aus.