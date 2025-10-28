Trump in Japan

US-Präsident Donald Trump und Japans Premierministerin Sanae Takaichi (Franck Robichon/EPA Pool/dpa)

Sie wolle ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen, sagte Takaichi. Japan sei bereit, gemeinsam einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten. Trump äußerte Anerkennung dafür, dass Japan seine militärischen Kapazitäten erheblich erhöhe. Die USA hätten bereits Bestellungen für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten, sagte Trump.

Takaichi hatte zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant. Das Sicherheitsbündnis mit den Vereinigten Staaten bezeichnete sie als Eckpfeiler ihrer Außen- und Sicherheitspolitik.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.