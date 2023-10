Gaza-Krieg

Eine pro-palästinensische Demonstration in München (IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

Dabei kam es im Stadtteil St. Georg zu Ausschreitungen. Drei Beamte seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach mit Flaschen und Steinen attackiert. In Berlin-Kreuzberg und in München versammelten sich jeweils Tausende Menschen. Auch in anderen deutschen Städten gab es Kundgebungen. In der britischen Hauptstadt London kamen Zehntausende zusammen. Mehrere Hunderttausend versammelten sich in Istanbul, wo auch der türkische Präsident Erdogan eine Ansprache hielt. Weltweit gab es in zahlreichen Städten pro-palästinensische Demonstrationen.

