Diskussion über Wehrpflicht

Über einen entsprechenden Antrag zum Parteitag im November berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dem Antrag haben sich 89 Mitglieder angeschlossen. Darunter sind die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Neubaur, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Fegebank und die Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Schulze.
Das "Gesellschaftsjahr" für Männer und Frauen soll nach den Vorstellungen der Grünen neun bis zwölf Monate dauern und wahlweise in der Bundeswehr, im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz oder in sozialen Einrichtungen abgeleistet werden.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.