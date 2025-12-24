Prorussische Hacker haben sich zu einem Cyberangriff auf die französische Post bekannt. (IMAGO / Panthermedia / kanzilyou)

Die Gruppe "Noname057" gab an, hinter der Attacke zu stecken. Dadurch war am vergangenen Montag der Betrieb der französischen Post zeitweise stark beeinträchtigt. Unter anderem mussten Paketlieferungen gestoppt werden. Die Folgen des Angriffs seien auch heute Morgen noch zu spüren gewesen, hieß es von der Post.

Die Hackergruppe wurde bereits mit anderen Cyberangriffen in Europa in Verbindung gebracht. Dabei geht es unter anderem um Vorfälle bei einem NATO-Gipfel in den Niederlanden und um Angriffe auf Einrichtungen der französischen Regierung. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, ermittelt der französische Geheimdienst zu der Attacke.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.