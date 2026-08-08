Intendant Matthias Lilienthal sprang zur Eröffnung auch selbst ins Wasser. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Das Schwimmbecken ist 25 Meter lang und 1,30 Meter tief. Das "Volksbad" kann jetzt acht Wochen lang genutzt werden. Es gibt kostenlose Tickets für bestimmte Zeitfenster, die online buchbar sind.

Mit dem Projekt "Volksbad" beginnt Lilienthal seine Intendanz am Rosa-Luxemburg-Platz. Im Theater selbst laufen noch Sanierungsarbeiten. Die Spielzeit startet am 1. Oktober. Bis dahin ist der Pool in Betrieb.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro, davon 90.000 Euro für das Becken selbst und 210.000 Euro für Ausgaben wie Personal, Sicherheitsvorkehrungen und sanitäre Anlagen. Lilienthal sprach von einer "liebevollen Umarmung an meine Heimatstadt". Er begrüße aber, wenn Aktionen wie diese Debatten auslösten.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.