Theater
Protest gegen verfallende Infrastruktur: Temporäres Schwimmbad der Berliner Volksbühne eröffnet

An der Berliner Volksbühne hat ein provisorisches Freibad eröffnet. Der neue Intendant Matthias Lilienthal hatte diesen Schritt bereits vor einigen Wochen angekündigt - auch als Protest gegen den Verfall der Infrastruktur in der Stadt.

    Intendant Matthias Lilienthal steht im Wasser des öffentlichen Schwimmbeckens vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
    Intendant Matthias Lilienthal sprang zur Eröffnung auch selbst ins Wasser. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Das Schwimmbecken ist 25 Meter lang und 1,30 Meter tief. Das "Volksbad" kann jetzt acht Wochen lang genutzt werden. Es gibt kostenlose Tickets für bestimmte Zeitfenster, die online buchbar sind.
    Mit dem Projekt "Volksbad" beginnt Lilienthal seine Intendanz am Rosa-Luxemburg-Platz. Im Theater selbst laufen noch Sanierungsarbeiten. Die Spielzeit startet am 1. Oktober. Bis dahin ist der Pool in Betrieb.
    Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro, davon 90.000 Euro für das Becken selbst und 210.000 Euro für Ausgaben wie Personal, Sicherheitsvorkehrungen und sanitäre Anlagen. Lilienthal sprach von einer "liebevollen Umarmung an meine Heimatstadt". Er begrüße aber, wenn Aktionen wie diese Debatten auslösten.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.