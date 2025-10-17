Proteste in Bangladesch (AP / Mahmud Hossain Opu)

Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten ein, um Hunderte Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Dhaka auseinanderzutreiben. Zeugen zufolge gab es mehrere Verletzte. Die Übergangsregierung von Friedensnobelpreisträger Yunus hatte mehrere Parteien eine Charta für Reformen und Neuwahlen ausarbeiten lassen. Einige linksgerichtete Gruppierungen unterzeichneten das Dokument nicht, ebenso wenig die von Studierenden neugegründete Partei NCP. Sie kritisieren, dass verbindliche Regelungen zur Umsetzung der Charta fehlen.

Im August des vergangenen Jahres war die zunehmend autoritär regierende Ministerpräsidentin Hasina nach massiven Protesten nach Indien geflohen. Damals gingen vor allem junge Menschen gegen die Regierung auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.