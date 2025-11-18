Jahrestag der "Samtenen Revolution

In der slowakischen Haupstadt Bratislava forderten die Kundgebungsteilnehmer den für seine pro-russischen Äußerungen bekannten Regierungschef Fico zum Rücktritt auf. In Prag protestierten tausende Menschen gegen die Bildung einer neuen rechtsgerichteten Regierung in Tschechien. Wahlsieger Babis warfen sie vor, mafiöse Strukturen zu nutzen.
Beide Demonstrationen fallen auf einen historischen Tag: Der 17. November 1989 gilt als Beginn der sogenannten "Samtenen Revolution" in der Tschechoslowakei, die zum Ende der kommunistischen Herrschaft führte.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.