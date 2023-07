Unter anderem in Tel Aviv dauerten die Proteste gegen die geplante Justizreform in Israel bis in die Nacht an. (AFP / Ahmad Gharabli )

Demonstrationen und Straßenblockaden gab es unter anderem in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften, die Polizei ging im ganzen Land mit Reiterstaffeln und Wasserwerfern gegen Demonstrierende vor. Fast 80 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Die Organisatoren der seit Monaten andauernden Proteste hatten für gestern zu einem "Tag der Störung" aufgerufen. Sie sehen durch die Justizreform die Demokratie in Israel in Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.