Krieg in Nahost

In Jerusalem versammelten sich laut Medienberichten hunderte Menschen in der Nähe des Amtssitzes von Ministerpräsident Netanjahu, um für die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln zu demonstrieren.

Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Auch in Tel Aviv gab es eine spontane Kundgebung.

In dem von der Hamas verbreiteten Video soll unter anderem ein junger Mann zu sehen sein, der erklärt, die aus Israel entführten Menschen befänden sich in einer - so wörtlich - "unterirdischen Hölle" ohne Nahrung, Wasser und medizinische Behandlung.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.