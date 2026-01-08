Menschen protestieren nach Tod einer Frau durch Schüsse eines ICE-Beamten in Minneapolis. (Christopher Katsarov/The Canadian Press/AP/dpa)

In der Stadt im Bundesstaat Minnesota gingen Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen ICE und die Regierung von Präsident Trump. Auf Schildern bezichtigten sie die Behörde des Mordes.

Der Vorfall hatte sich gestern ereignet. Laut den Angaben der Polizei befand sich die Frau in ihrem Fahrzeug und blockierte eine Straße, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Das Auto setzte sich daraufhin in Bewegung, und der Beamte erschoss die Frau. US-Vizepräsident Vance verteidigte das Vorgehen des Mannes. Er schrieb auf X, der Beamte habe in Notwehr gehandelt. Zuvor hatte bereits US-Heimatschutzministerin Noem erklärte, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis, Frey, wies diese Darstellung als "Blödsinn" zurück. Die Razzien der ICE-Behörde gegen Migranten führen in vielen demokratisch regierten Städten regelmäßig zu Protesten.

