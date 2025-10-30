Unruhen am Tag der Präsidentschaftswahl in Tansania (AFP / MARCO LONGARI)

Die Regierung forderte Staatsbedienstete auf, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Militär errichtete im ganzen Land Straßensperren und ließ nur bestimmte Arbeitskräfte passieren. Für die Stadt Daressalam gilt eine Ausgangssperre. Wie ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete, kamen bei den Ausschreitungen zwei Menschen ums Leben.

Bei der Wahl bemühte sich Präsidentin Hassan um eine zweite Amtszeit, aber auch Mitglieder des Parlaments und Gemeinderäte wurden neu gewählt. Kandidaten der beiden größten Oppositionsparteien waren von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen. Das Ergebnis der Wahl steht noch nicht fest.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.