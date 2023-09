Fridays for Future Demonstration, hier vor einer Woche in München. (imago / aal.photo / mufkinnphotos)

In Deutschland will die Bewegung Fridays for Future mit Demonstrationen und Aktionen an mehr als 245 Orten politischen Druck im Kampf gegen die Erderwärmung aufbauen. Die Klimaaktivisten fordern einen umgehenden Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie eine Mobilitätswende.

Rund um den Globus wird es Kundgebungen und sogenannte Klimastreiks an Schulen geben.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.