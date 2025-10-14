Der Prozess gegen den Ex-Milliardär Benko hat in Innsbruck begonnen. (Barbara Gindl / APA / dpa / Barbara Gindl)

Der Gründer des insolventen Immobilienkonzerns Signa muss sich vor dem Landgericht Innsbruck verantworten. Es geht um den Verdacht, dass der 48-Jährige angesichts seiner drohenden Insolvenz Teile seines Vermögens verschleiert hat. Laut Anklage soll Benko unter anderem 300.000 Euro an eine Angehörige überwiesen haben, um die Summe den Gläubigern zu entziehen. Der ehemalige Milliardär streitet die Vorwürfe ab. Ihm drohen bis zu zehn Jahren Haft.

Benko war vor neun Monaten in Untersuchungshaft gekommen. Das Verfahren ist eines von mehreren, die aktuell gegen den Unternehmer laufen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.