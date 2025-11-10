Landgericht

6 Menschen wurden getötete, mehr als 300 verletzt. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Der inzwischen 51-Jährige fuhr am 20. Dezember 2024 absichtlich in die Menschenmenge. Fünf Frauen und ein Kind starben, mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Rund 170 Betroffene und Hinterbliebene sind als Nebenkläger beteiligt. Für den Prozess wurde eigens ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet. Der Generalbundesanwalt lehnte die Übernahme des Falls ab. Er hatte schon früh erklärt, dass er keinen Anfangsverdacht für eine politisch motivierte Tat sieht.

Laut bisher bekannten Erkenntnissen soll der Attentäter in islamfeindlichen und in rechten Kreisen verkehrt sowie Verschwörungsideologien angehangen haben. Zudem sei er wohl psychisch beeinträchtigt, hieß es. Er ist 2006 aus Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen und war zuletzt im Maßregelvollzug als Arzt tätig.

