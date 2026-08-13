Gebietsansprüche

Russland baut die Infrastruktur auf den Kurilen aus, auf die auch Japan Anspruch erhebt. (dpa/picture-alliance/Alexei Druzhinin)

Japan kritisierte Putins Besuch auf den Kurilen scharf. "Die Nördlichen Territorien sind sowohl historisch als auch völkerrechtlich ein fester Bestandteil des japanischen Territoriums und die japanische Regierung protestiert entschieden gegen diesen Besuch", erklärte Außenminister Motegi.

Die Inselgruppe, die in Russland Kurilen und in Japan Nördliche Territorien genannt wird, liegt vor der Nordostküste Japans. Das sowjetische Militär hatte die vier Inseln in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs erobert, seitdem unterhält das Militär dort eine Präsenz.

2010 hatte der damalige russische Präsident Medwedew das umstrittene Gebiet besucht. Medwedew reiste auch später als Ministerpräsident mehrmals dorthin.

Die Beziehungen zwischen Japan und Russland haben sich seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 weiter verschlechtert. Moskau verbesserte gleichzeitig seine Beziehungen zu Peking und Pjöngjang.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.