Nach US-Berichten

Viele verschiedene Satelliten umkreisen die Erde (Symbolbild zur Illustration des Themas) (imago/Ikon Images)

Sein Land sei stets und kategorisch gegen die Stationierung von Atomwaffen im All gewesen und sei es auch jetzt, sagte Putin laut der Staatsagentur Interfax während eines Treffens mit Verteidigungsminister Schoigu. Dieser äußerte sich ähnlich und erkläre, die Vereinigten Staaten wüssten dies auch. Amerikanische Medien hatten in der vergangenen Woche über Erkenntnisse von US-Geheimdiensten berichtet, wonach Russland atomare Ambitionen im All verfolgt. Zwar gebe es noch keine einsatzbereiten Waffen dieser Art. Ziel aber sei etwa die Zerstörung von satelliten-gestützten Kommunikations-Netzen, was eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstelle.

Weitergehende Informationen hatten die Informanten der Medien unter Verweis auf eine hohe Geheimhaltungsstufe abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.