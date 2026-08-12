Bei der Beaufsichtigung eines Marinemanövers im Fernen Osten Russlands sprach er von Vergeltung für Pläne, Fracht von Schiffen der russischen "Schattenflotte" zu verkaufen.
Mehrere europäische Staaten haben Schiffe abgefangen, die russisches Öl transportierten und damit gegen westliche Sanktionen verstießen. Im vergangenen Monat verabschiedete Sanktionen erlauben es den EU-Mitgliedstaaten, das Öl oder sonstige von den Schiffen beschlagnahmte Ladungen zu verkaufen.
Moskau reagierte mit Empörung auf das Vorhaben, das Putin als Piraterie und Banditentum bezeichnete.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.