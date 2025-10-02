Wladimir Putin bei einem öffentlichen Auftritt in Sotschi. (picture alliance / TASS / Sergei Bulkin)

Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, sagte Putin bei einer Veranstaltung in Sotschi. Er machte die europäischen Staaten dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei. Putin rief die Ukraine dazu auf, an den Verhandlungstisch zu kommen. Zugleich drohte er, sein Land verfüge über genügend Soldaten, um den Kampf in der Ukraine fortzusetzen. Putin warnte die USA vor der Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine. Darin sehe er eine neue Stufe der Eskalation. Medienberichten zufolge soll der ukrainische Präsident Selenskyj die USA um das Waffensystem gebeten haben.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen von Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Um den russischen Überfall abwehren zu können, bekommt das Land militärische Unterstützung westlicher Partner. Versuche, Moskau zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand zu bewegen, sind bisher gescheitert.

