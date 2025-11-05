Nach US-Ankündigung

Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Aleksey Babushkin)

Er wies seine Spitzenbeamten an, Vorschläge auszuarbeiten. Putin sagte, Russland habe sich stets an seine Verpflichtungen aus dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten. Sollten die USA oder eine andere Atommacht jedoch eine solche Waffe testen, werde Russland dies ebenfalls tun.

US-Präsident Trump hatte vergangene Woche erklärt, die USA würden solche Tests wieder aufnehmen. Er begründete dies damit, dass die USA nicht hinter Russland und China zurückfallen dürften.

