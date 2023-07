China-Besuch

Der russische Präsident Putin (imago / ZUMA Wire / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool)

Der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, sagte der Nachrichtenagentur Interfax, die Reise falle zeitlich mit einem Forum zur chinesischen Initiative "Neue Seidenstraße" zusammen. Die Initiative umfasst Infrastrukturprojekte, mit denen Asien mit europäischen und afrikanischen Ländern verbunden werden soll.

Uschakow betonte, Putin plane auch eine Reise in die Türkei. Ein Termin stehe jedoch noch nicht fest. Darüber hinaus habe der Kreml eine Einladung für Putin erhalten, im September am G20-Gipfel in Indien teilzunehmen. Ob der Präsident daran teilnehmen wird, ließ sein Berater offen.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Russland international zunehmend isoliert. Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen einen Haftbefehl erlassen.

