Osterdekoration an einer zerstörten Kirche in der Ukraine (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evgeniy Maloletka)

Die Ukraine warf Moskau vor, die Feuerpause nicht einzuhalten. Nach Angaben von Präsident Selenskyj nahm im Laufe des Tages die Zahl der russischen Drohnenangriffe sogar zu. Selenskyj betonte, Russland wolle lediglich den Eindruck erwecken, dass die Waffenruhe eingehalten werde. Am aktivsten sei die russische Armee im Gebiet Donezk nahe der Städte Pokrowsk und Siwersk. Dort und an anderen Frontabschnitten setze der Gegner schwere Waffen ein.

Selenskyj fordert 30-tägige Waffenruhe

Es sei eine gute Sache, dass es zumindest keinen Luftalarm gegeben habe, sagte Selenskyj. Er forderte Moskau erneut zu einer 30-tägigen Waffenruhe auf, die nach Ostern beginnen solle, damit es eine Chance für eine diplomatische Lösung in dem Krieg gebe.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte seinerseits eine Meldung, wonach die Ukraine weiterhin russische Truppen angreife. Selenskyj hatte seine Zustimmung zur Feuerpause davon abhängig gemacht, dass Russland sich an die eigene Ankündigung hält und die Waffen ruhen.

EU reagiert skeptisch

Die EU-Kommission reagierte mit Skepsis auf die Ankündigung. In einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung heißt es, Russland sei in der Vergangenheit zu häufig als Aggressor aufgetreten. Daher müsse erst sichtbar werden, dass die russischen Angriffe tatsächlich ausblieben.

