Russlands Präsident Putin (AFP / MIKHAIL METZEL)

Eine solche Waffenruhe müsse die - Zitat - "tieferliegenden Ursachen" angehen, so der russische Staatschef, ohne hier deutlicher zu werden. Außerdem sei offen, wie eine Waffenruhe kontrolliert werden könne. Putin fügte hinzu, auch müsse die Frage der ukrainischen Truppen in der russischen Kursk-Region geklärt werden. Putin dankte US-Präsident Trump für sein Engagement für einen Frieden. Möglicherweise sei ein Telefonat mit dem US-Präsidenten hilfreich.

Trump: Russland sollte das Richtige tun

Gestern Nachmittag war der Sondergesandte der USA, Witkoff, in Moskau eingetroffen, der dort mit Putin sprechen wollte. US-Präsident Trump erklärte während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Rutte in Washington, Witkoff führe im Kreml ernsthafte Gespräche. Er hoffe, das Russland das Richtige tue. Falls nicht, wäre das ein sehr enttäuschender Moment für die Welt. Der US-Präsident fügte hinzu, er glaube nicht, dass Russland Verbündete der USA angreifen werde. Man werde sicherstellen, dass so etwas nicht geschehe.

Selenskyj wird Russland Verzögerung vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, einen Friedensschluss hinauszuzögern. Er hoffe darauf, dass der Druck der Vereinigten Staaten ausreiche, um Moskau zur Beendigung des Krieges zu zwingen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.