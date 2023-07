Westafrika

Nigers Präsident Mohamed Bazoum (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Evelyn Hockstein)

Im nigrischen Fernsehen verlas ein Oberst Abdramane eine Erklärung, nach der Präsident Bazoum abgesetzt sei. Eine Ausgangssperre sei verhängt und die Grenzen geschlossen worden. Als Begründung für den Umsturz gab er die sich verschlechternde Sicherheitslage und schlechte Regierungsführung an.

Mitglieder der Präsidentengarde hatten Bazoum in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Niamey festgesetzt. Im Zentrum der Stadt gingen am Abend mehrere hundert Menschen aus Protest gegen den Putsch auf die Straße. Einige versuchten, zum Amtssitz vorzudringen, wurden aber von der Präsidentengarde mit Warnschüssen vertrieben.

Bazoum war vor zwei Jahren durch den ersten demokratischen Machtwechsel seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 ins Amt gekommen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.