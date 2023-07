Die Putschisten im Niger warnen die afrikanischen Nachbarstaaten vor einer Militärintervention. (AFP / -)

Er betonte, man sei fest entschlossen, den Niger zu verteidigen. In der Hauptstadt Niamey riefen die Putschisten die Bürger zu Protesten gegen die ECOWAS und zu Solidaritätsbekundungen für den Umsturz auf. - An dem Treffen der ECOWAS-Staaten in Nigeria nehmen auch die acht Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion teil. Beide Organisationen könnten Niger ausschließen und das Land für den regionalen Finanzmarkt sperren.

Der Putsch in Niger war international verurteilt worden. Die Afrikanische Union setzte den Militärmachthabern am Freitag eine Frist von 14 Tagen, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Die EU und die UNO haben bereits ihre Hilfen ausgesetzt. Niger war bislang Partner der früheren Kolonialmacht Frankreich und anderer europäischer Staaten - darunter Deutschland - im Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone.

