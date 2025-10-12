Cyberangriff im Juli

Das Logo von Qantas auf einem Handy (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Thomas Fuller)

Vor rund drei Monaten hatten sich Hacker Zugang zu sensiblen Daten verschafft, um Geld zu erpressen. Nach dem Verstreichen einer Frist sollen sie die Informationen nun ins Internet gestellt haben. Wie die Fluggesellschaft Qantas mitteilte, wurden Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern gestohlen. Kreditkarten-, Finanz- oder Passdaten seien hingegen nicht betroffen. Medienberichten zufolge handelt es sich um Daten von bis zu 5,7 Millionen Kunden der Airline. Insgesamt nahmen die Hacker bei ihrem Angriff im Juli rund 40 Unternehmen ins Visier.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.