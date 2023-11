Talkshow-Legende Hans Meiser gestorben. (Markus Scholz/dpa)

Er starb nach Angaben seines Geschäftspartners Harald Thoma bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz an Herzversagen. Meiser wurde 77 Jahre alt. Der Journalist galt mit Sendungen wie "Notruf" und "Hans Meiser" als Urgestein des deutschen Privatfernsehens und Vorreiter der Fernsehtalkshows in Deutschland. Beim Fernsehsender RTL war er maßgeblich am Aufbau der Nachrichtensendung "7vor7" beteiligt, durch die er auch als Anchorman führte.

Für seine berufliche Leistung wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Goldenen Kamera oder dem Bambi.

