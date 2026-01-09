Russischer Angriffskrieg

Präsident Selenskyj warnte vor massiven russischen Angriffen. Er riet der Bevölkerung, sich in Schutzräume zu begeben. Über der Hauptstadt Kiew ist die Flugabwehr im Einsatz. Bürgermeister Klitschko berichtete von Explosionen und Bränden. Im Westen des Landes, in Lwiw, wurde nach Behördenangaben ein Infrastrukturziel getroffen.
Zuvor waren bei einem russischen Drohnenangriff auf die Region Cherson vier Menschen getötet worden.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.