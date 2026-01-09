Russischer Angriffskrieg
Raketenalarm für gesamte Ukraine ausgelöst

In der gesamten Ukraine ist der Luftalarm ausgelöst worden.

    Ein älterer Mann sitzt in Winterkleidung auf einem Klappstuhl an eine Wand gelehnt und scheint zu schlafen. Neben ihm zwei Frauen auf Klappstühlen.
    In der ukrainischen Hauptstadt Kiew harren Menschen wegen Luftangriffen in einer Metro-Station aus. (AFP / SERHII OKUNEV)
    Präsident Selenskyj warnte vor massiven russischen Angriffen. Er riet der Bevölkerung, sich in Schutzräume zu begeben. Über der Hauptstadt Kiew ist die Flugabwehr im Einsatz. Bürgermeister Klitschko berichtete von Explosionen und Bränden. Im Westen des Landes, in Lwiw, wurde nach Behördenangaben ein Infrastrukturziel getroffen.
    Zuvor waren bei einem russischen Drohnenangriff auf die Region Cherson vier Menschen getötet worden.
    Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.