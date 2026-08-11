Bevorstehende Landtagswahl

Bodo Ramelow (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Wer Schaden vom dem Bundesland abwenden wolle, müsse in der Lage sein, über Parteigrenzen hinweg miteinander zu reden, sagte der Linken-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei die CDU, die "rumeiere". Ramelow betonte, was Co-Linken-Chef Pantisano zu einer möglichen Unterstützung einer CDU-geführten Regierung in Sachsen-Anhalt gesagt habe, sei eine Binsenweisheit. Es sei eine handlungsfähige Regierung ohne das Erpressungspotenzial der AfD nötig.

Pantisano hatte am Sonntag nicht ausgeschlossen, dass seine Partei einen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt unterstützt. Er erklärte, die Linke habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie Verantwortung für das Land übernehme. Die Frage sei nun, ob auch die CDU dazu bereit sei.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In den aktuellen Umfragen liegt die AfD weit vorn.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.