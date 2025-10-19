Französische Polizisten neben einem Möbelaufzug, der für den Raubüberfall auf das Museum Louvre in Paris verwendet wurde. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Nach Angaben der französischen Kulturministerin Dati geschah der Raub während der Öffnung des Louvre. Es sei niemand verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit Motorrollern vor und drangen über einen mobilen Lastenaufzug in das Gebäude ein.

Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem. Nach Angaben von Innenminister Nuñez sind die geraubten Schmuckstücke von "unschätzbarem historischem Wert". Die Zahl der Täter gab er mit drei bis vier an. Der Überfall habe nur sieben Minuten gedauert.

Der Louvre in Paris war im vergangenen Jahr mit rund neun Millionen Gästen das meistbesuchte Museum der Welt. Das Museum teilte mit, das Haus bleibe heute "aus außergewöhnlichen Gründen" geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.