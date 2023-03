Gescheiterter Satellitenstart

Virgin Orbit wollte erstmals aus Großbritannien einen Satelliten starten - ist damit aber gescheitert. (Uk Space Agency / PA Media / dpa / Uk Space Agency)

Das Unternehmen des Milliardärs Richard Branson teilte der US-Börsenaufsicht mit, man werde die Belegschaft um 675 Beschäftigte verkleinern. Das entspricht etwa 85 Prozent der Beschäftigten.

Hintergrund ist der gescheiterte Satellitenstart zu Beginn dieses Jahres. Virgin Orbit war maßgeblich an dem Versuch beteiligt, den ersten Satelliten von britischem Boden aus in die Umlaufbahn zu befördern. Nach dem Scheitern der Mission kündigte das Unternehmen bereits Mitte März an, weitere Versuche vorerst einzustellen.

