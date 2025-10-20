Online-Betrug

Eine Starlink-Antenne (Christoph Soeder / dpa-ENR-Pool / dp / Christoph Soeder)

Sie würden noch in dieser Woche in ihre Heimat überführt, teilte der südkoreanische Außenminister Cho Hyun mit. Zugleich seien zwei Südkoreaner gerettet worden, die nach eigenen Angaben entführt und gegen ihren Willen festgehalten worden seien.

In Kambodscha hat sich in den vergangenen Jahren laut Experten eine milliardenschwere Betrugsindustrie entwickelt, in die tausende Menschen verwickelt sind. Einige arbeiten freiwillig dort, andere werden von kriminellen Gruppen gezwungen.

Ähnliches gibt es in Myanmar. Die dortige Militärregierung teilte mit, bei einer Razzia seien mehrere Hundert Gebäude eines mutmaßlichen Online-Betrugszentrums durchsucht worden. Dabei seien dutzende Internetempfänger des Satellitennetzwerks Starlink beschlagnahmt worden. Starlink stand zuletzt unter Verdacht, Cyberkriminelle mit Internetzugängen auszustatten.

