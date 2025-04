Es handele sich um eine Tätergruppe, denen zur Last gelegt werde, vor allem Frauen aus Vietnam in die Prostitution gezwungen zu haben. (picture alliance / dpa / David Young)

Auch Orte in Tschechien seien durchsucht worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei Sachsen-Anhalt mit. In beiden Ländern habe es Festnahmen von Verdächtigen gegeben. Es handele sich um eine Tätergruppe, denen zur Last gelegt werde, vor allem Frauen aus Vietnam wohl mittels erschlichener Visa in die EU eingeschleust und in die Prostitution gezwungen zu haben.

