AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ist Sieger der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Eine Zusammenarbeit könne es nur mit denen geben, die den AfD-Anspruch eines Politikwandels mittragen würden, ob dies durch eine Fraktion oder einzelne Abgeordnete passiere.

Der amtierende CDU-Ministerpräsident Schulze sagte im MDR, das Ergebnis seiner Partei sei niederschmetternd. Er habe nicht vor, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Der Parteivorstand werde sich am Montag mit dem Wahlergebnis auseinandersetzen.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Sziborra-Seidlitz erklärte in der ARD, der Wahlsieg der AfD sowie eine mögliche AfD-Regierung mache vielen Menschen Angst. Dazu gehörten Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen oder die queere Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt. Die Landesvorsitzende der SPD, Kleemann, sagte vor Anhängern, das Land sei zu schön, um es der AfD zu überlassen. Es sei keine leichte Situation für die Demokratie. Die Linken-Spitzenkandidatin von Angern sprach von einem schwarzen Tag für Sachsen-Anhalt. Man stehe vor einer großen Aufgabe. Die BSW-Spitzenkandidatin Wittig zeigte sich offen für eine Zusammenarbeit in Sachfragen mit der AfD. Sie bekräftigte die Forderung ihrer Partei nach einem überparteilichen Ministerpräsidenten. Die FDP-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Hüskens kündigte nach dem klaren Ausscheiden der Partei aus dem Landtag ihren Rücktritt an.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.