Bedrohte Art

Das teilten der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz und der Naturschutzbund Deutschland mit. Das Rebhuhn gilt inzwischen als stark gefährdet und steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Von dem ehemaligen Allerweltsvogel existieren Schätzungen zufolge heute nur noch maximal rund 60.000 Brutpaare. Das Rebhuhn braucht zum Leben offenes Gelände mit Versteckmöglichkeiten wie Hecken oder wilden Grasstreifen, wo es nach Insekten und anderen Kleintieren, Kräutern und Samen suchen kann. Durch die Intensivierung und Mechanisierung der Landwirtschaft sind solche Lebensräume in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger geworden.

An der öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres beteiligten sich den Organisatoren zufolge rund 180.000 Menschen.

