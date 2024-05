Europaparlament

Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl (picture alliance / dpa / Stefan Puchner)

Es wird auf mehrere Vorfälle mit dem AfD-Europaabgeordneten Krah verwiesen, die der Fraktion schadeten. Eine Abstimmung über den Aussschluss soll noch am Nachmittag stattfinden.

Eine der stärksten Parteien in der ID-Fraktion, der französische "Rassemblement National", hatte kürzlich die Zusammenarbeit mit der AfD aufgekündigt. Grund sind Äußerungen von Krah in einem Zeitungsinterview, wonach nicht jeder deutsche SS-Mann ein Verbrecher gewesen sei. Die AfD-Führung hatte Krah und den AfD-Europaparlamentarier Bystron gestern angewiesen, auf Wahlkampfauftritte vor der Europawahl zu verzichten. Beide Politiker stehen seit Wochen unter anderem wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken in den Schlagzeilen.

