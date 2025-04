Die rechsextreme spanische Partei Vox hat laut dem Bundesrechnungshof gegen das Gesetz zur Parteienfinanzierung verstoßen. (imago images/ZUMA Wire)

Der spanische Rechnungshof sah es als erwiesen an, dass die Partei anonyme Barzahlungen angenommen hatte. Das sei ein schwerer Verstoß gegen das Gesetz zur Parteienfinanzierung. Vox müsse deshalb rund 800.000 Euro Strafe zahlen. Die Partei kündigte Berufung gegen die Entscheidung an. Vox ist die drittstärkste Kraft in Spanien, bei der spanischen Parlamentswahl 2023 kam sie auf rund 12,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.