Der 59-jährige Chef der Republikanischen Partei liegt nach Auszählung eines Großteils der abgegebenen Stimmen mit 58 Prozent uneinholbar in Führung, wie die Wahlkommission mitteilte. Die linksgerichtete Kandidatin, die frühere Arbeitsministerin Jara, gestand ihre Niederlage ein. Jara ist zwar Mitglied der Kommunistischen Partei, trat aber für ein breites Mitte-links-Bündnis an. Die Themen Kriminalität und Einwanderung dominierten den Wahlkampf.
Kast versprach ein hartes Vorgehen gegen kriminelle Banden und irreguläre Migration. Jara setzte ebenfalls auf Sicherheitsfragen, kündigte aber auch Sozialreformen an.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.