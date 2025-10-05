Andrej Babis jubelt über den Erfolg seiner Partei ANO bei den Parlamentswahlen in Tschechien. (picture alliance / CTK / Katerina Sulova)

Das erklärte der 71-jährige Ex-Ministerpräsident am Abend in Prag. Er werde allerdings über eine Tolerierung mit zwei Kleinparteien verhandeln. Die bisherige Oppositionsbewegung ANO kam nach der Auszählung aller Wahlbezirke auf 34,6 Prozent der Stimmen, wie aus den offiziellen Daten der Statistikbehörde des Landes hervorgeht. Dies ist ein Plus von fast siebeneinhalb Prozentpunkten im Vergleich zu 2021. Das bislang regierende Bündnis Spolu erreichte 23 Prozent. Für heute hat Präsident Pavel den Beginn von Konsultationen mit allen Parteivorsitzenden über eine Regierungsbildung angekündigt.

