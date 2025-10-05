Andrej Babis jubelt über den Erfolg seiner Partei ANO bei den Parlamentswahlen in Tschechien. (picture alliance / CTK / Katerina Sulova)

Das teilte der ehemalige Ministerpräsident in Prag mit. Er werde über eine Tolerierung mit zwei Kleinparteien verhandeln, sagte Babis. Seine ANO kam nach Auszählung aller Stimmen auf 34,6 Prozent. Dies ist ein Plus von fast siebeneinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2021. Das bislang regierende Bündnis Spolu erreichte 23 Prozent. Für heute hat Tschechiens Präsident Pavel den Beginn von Konsultationen mit allen Parteivorsitzenden über eine Regierungsbildung angekündigt.

Babis hatte im Wahlkampf unter anderem angekündigt, alle staatlichen Waffenlieferungen an die Ukraine zu streichen. Bislang war Tschechien einer der entschiedensten Unterstützer des Landes.

