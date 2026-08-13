Nigel Farage, Vorsitzender der britischen Partei "Reform UK", trifft an einem Wahllokal ein, um seine Stimme bei der Nachwahl in Clacton-on-Sea abzugeben. (Richard Pelham/AP/dpa)

Der Vorsitzende der Partei Reform UK hatte im Juli nach Vorwürfen wegen nicht offengelegter Spenden sein Abgeordnetenmandat niedergelegt. Im Wahlkreis Clacton-on-Sea in Südostengland geht Farage als Favorit ins Rennen. Gegen ihn kandidieren mehrere, zumeist unbekannte Bewerber.

Laut Umfragen kann Farage mit mehr als 70 Prozent der Stimmen rechnen. Besondere Aufmerksamkeit zieht bei der Wahl der Komiker Jon Harvey auf sich, der als Spaßkandidat unter dem Namen "Count Binface" - auf Deutsch "Graf Mülltonnengesicht" - antritt. Ihm werden bis zu 20 Prozent vorhergesagt.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.